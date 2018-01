Quem poderia supor que... De perto, todo mundo é suposto. Tudo é suposto! - a gente aprende na leitura dos jornais. Agora mesmo, li sobre a suposta separação de Barack e Michelle Obama; o suposto envolvimento de Naomi Campbell com o genocida Charles Taylor; o suposto fim do vazamento de óleo no Golfo do México; o suposto atentado contra Ahmadinejad; o suposto desaparecimento da taça das bolinhas; o suposto erro na escala de tripulantes da Gol; a suposta falha no sistema do Inep; o suposto dossiê sobre o suposto tráfico de influência da filha do Mantega; os supostos planos de Ronaldo para ser ministro dos Esportes em 2014...