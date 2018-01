Cada um colhe o que planta, e quem planta asfalto colhe congestionamento. Nas últimas três décadas, a maior parte dos investimentos em mobilidade foi em sistema viário. A cidade viu prosperar, na mesma proporção, os congestionamentos. Ainda que algum investimento tenha sido feito em transporte público, sua insuficiência nos deixa com menos de 70 quilômetros de rede de Metrô, quando precisamos de sete vezes mais. Se oferecermos opção decente, poderemos ver com bons olhos as restrições ao automóvel. Sem isso, seria simples crueldade (mais rodízio, se fosse viável) ou pura extorsão e exclusão social (pedágio urbano para quem pudesse pagar mais esse imposto).

É ENGENHEIRO E MESTRE EM TRANSPORTES