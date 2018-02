Quem pedala ganha desconto em carros A cidade alemã de Munique está testando um serviço inovador. Desde o fim do ano passado, quem aderir ao sistema de empréstimos de bicicletas "mo" (abreviação para "mobilidade") vai poder ganhar descontos para o aluguel de carros para serem usados esporadicamente, como em uma viagem de fim de semana com os amigos. A ideia é aumentar o uso da bicicleta no dia a dia - até bikes elétricas estão disponíveis para empréstimo. Em Munique, 80% da população tem bicicleta, mas apenas 10% a usa no dia a dia.