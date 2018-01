Quem paga pelo serviço ilegal é o cidadão Eles passam antes da coleta oficial e levam tudo o que lhes parece aproveitável. À primeira vista, são caminhões da "reciclagem", confundidos com os veículos das cooperativas de catadores ou das empresas coletoras oficiais. Se pensarmos apenas na reciclagem, poderíamos considerar que seu trabalho é bom para o meio ambiente. É verdade que, sem eles, uma quantidade maior de materiais recicláveis seria desperdiçado. No entanto, um segundo olhar mostra que os benefícios são muito menores do que os problemas.