Quem não tem o selo de 2012 terá de esperar

Já os motoristas que estão atrasados para a inspeção neste ano não sofrerão nenhuma sanção administrativa. Basta que realizem o procedimento no próximo ano.

De acordo com o Detran, até a próxima quarta-feira, não será permitido licenciar veículos reprovados ou com atraso na inspeção. O período será necessário para que o órgão se adapte à desvinculação entre licenciamento e inspeção.

Ressarcimento. Para os que já pagaram e ainda não fizeram a inspeção, haverá duas maneiras de fazer o ressarcimento. A primeira delas é pelo site. Atualmente, é necessário incluir um código dado na Controlar após a inspeção. Para os que já agendaram o procedimento, a partir de hoje será também permitido pedir o dinheiro de volta pelo site mesmo sem o código.

O pedido de ressarcimento para os que pagaram a inspeção e ainda não haviam agendado deverá ser feito pessoalmente. Segundo a Prefeitura, essas pessoas terão de fazer um agendamento na Secretaria do Verde e Meio Ambiente para comparecer com o comprovante de pagamento. Neste ano, 2.083.580 veículos fizeram a inspeção - 102.009 foram reprovados. Até agora, 479.776 pediram reembolso e 378.339 receberam.

Na manhã de ontem, a cidade amanheceu com faixas informando sobre a suspensão da inspeção veicular, que acabaram confundindo os motoristas. Durante a coletiva de imprensa, não foi informado por que as faixas foram colocadas antes do anúncio. /A.R.