Quem já usa ônibus para economizar prefere ir de trem

A declaração, do estagiário Roberto Castelli, de 23 anos, é justamente o oposto do que o governo do Estado espera com os benefícios que entram em vigor hoje. Ele já usa ônibus para economizar a passagem. Quem no lugar de dois ônibus usa ônibus e metrô acaba pagando um pouco mais caro pela viagem - o benefício que entra em vigor hoje acaba com isso. "A diferença de preço é muito pequena para o gasto de tempo que eu tenho a mais. Mas, para alguém que ganha R$ 700 como eu e ainda faz faculdade, vale a pena." / B.R.