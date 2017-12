Quem foi José Ferraz de Almeida Júnior: O pintor nasceu em 8 de maio de 1850, em Itu (SP). Estudou na Academia Imperial Nacional de Belas Artes, no Rio, e ganhou uma bolsa de estudos em Paris, concedida por d. Pedro II. Viveu ali de 1876 a 1882. No ano seguinte, instalou seu ateliê na Rua da Glória e passou a pintar quadros históricos e retratos. Em 1886, foi convidado para a Academia de Belas Artes, mas decidiu continuar em São Paulo. De 1887 a 1896, fez viagens à Europa. Morreu no dia 13 de novembro de 1899, após um duelo por uma moça.