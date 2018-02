Quem é Lady Gaga... Stefani Joanne Angelina Germanotta, a Lady Gaga, nasceu em 28 de março de 1986 em Nova York. É cantora, compositora e produtora. Seu primeiro trabalho, The Fame (2008), emplacou um sucesso atrás do outro, como Just Dance e Poker Face. Born This Way (2011), cuja turnê chega ao Brasil. Lançou ainda diversos outros hits, como Judas e The Edge Of Glory. Além de sua capacidade de criar sucessos, Lady Gaga ganhou notoriedade por causa de suas performances singulares e de seu visual exótico, como vestir roupas de carne e usar perucas extravagantes.