Quem é Carlos Oliveira

O delegado Carlos Oliveira, preso ontem, foi figura importante na Polícia Civil do Rio nos últimos dez anos. Titular da Delegacia de Repressão às Armas e Explosivos desde a criação (2001), sua experiência no combate ao crime organizado no Rio o levou a fazer palestras pelo Brasil e pelo mundo. Chegou a falar na Organização das Nações Unidas (ONU) sobre tráfico ilícito de armas. Participou ainda de intercâmbios a convite do departamento de Estado americano, para discutir armas e explosivos. Deu palestras também a jovens policiais, ressaltando a importância do trabalho íntegro do policial. Na operação em que o traficante Roupinol foi morto, em 2010, Oliveira destacou a importância do sigilo nas investigações.