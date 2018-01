Quem é AGOSTINHO OGURA: É geólogo formado em 1981 pela USP. Aos 52 anos, atua como pesquisador do Laboratório de Riscos Ambientais do IPT desde 1982. Tem especialização na área de Gestão de Riscos e Desastres Naturais pelo Instituto Nacional de Pesquisas em Desastres Naturais da Universidade de Kioto, no Japão.