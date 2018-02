Queixas em aeroportos caem 32% em SP Ao contrário do que aconteceu no resto do País, as reclamações nos Juizados Especiais Cíveis dos aeroportos de São Paulo diminuíram no primeiro semestre deste ano em relação ao mesmo período de 2012. O balanço é do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que tem juizados nos aeroportos de Cumbica e Congonhas, em São Paulo, Santos Dumont e Galeão, no Rio, Brasília e Confins, em Belo Horizonte.