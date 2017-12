Queimadas aumentam 85% este ano em SP

SOROCABA - O número de queimadas aumentou 85% no Estado de São Paulo este ano, comparado com o ano passado, segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). Desde janeiro até esta quarta-feira, 29, foram registrados 984 focos de incêndio no Estado.

No mesmo período de 2015, um ano com menos chuvas, foram 531 focos, segundo o Inpe. O tempo seco dos últimos dias, aliado aos efeitos das geadas, que ressecaram matas e pastagens, estão contribuindo para elevar o risco de queimadas.

Da madrugada de terça-feira, 28, ao início da tarde desta quarta, os satélites do Inpe detectaram 31 focos de incêndios em São Paulo. Desses, 18 estavam ativos às 15 horas em cidades como Jarinu, Tatuí, Avaré, Araçariguama, Franco da Rocha, Cunha e Piracicaba, em diversas regiões do Estado.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O maior número de queimadas este ano foi registrado em abril, com 307 ocorrências. Em fevereiro, apesar das chuvas, os satélites detectaram 188 focos. Este mês, até a tarde desta quarta, foram contabilizados 183, a maioria em áreas rurais.