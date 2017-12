Quedas de carga pioram o trânsito nas marginais nesta quarta

Duas quedas de carga bloqueiam parcialmente as marginais do Pinheiros e Tietê nesta manhã de quarta-feira, 28.

Um caminhão carregado com garrafas PET de refrigerante, carga avaliada em R$ 15 mil, tombou, por volta das 5h30, na pista local da Marginal do Tietê, sentido Penha, em frente ao conjunto de prédios do Projeto Cingapura, onde era a antiga Favela do Gato, entre as pontes da Casa Verde e Bandeiras, região do Bom Retiro. Segundo o motorista, a carreta cedeu ao peso da carga após o veículo passar por um trecho da pista local onde há um desnivelamento. O condutor da carreta sofreu apenas escoriações.

Praticamente no mesmo horário, uma maquina de rolo compressor que era transportada por um caminhão caiu da carroceria na pista expressa da Marginal do Pinheiros, no sentido Castello, próximo à Ponte Eusébio Matoso, região sudoeste da capital. A faixa da esquerda está bloqueada segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).