Queda no Recife: 3 mortos ainda não foram identificados Das 16 vítimas do acidente do LET410 da Noar Linhas Aéreas, no Recife, 13 já foram oficialmente identificadas pelo Instituto de Medicina Legal (IML) até ontem. Só dois corpos precisarão de exame de DNA: os de Camila Suficiel Marino, de 26 anos, e Johnson do Nascimento Pontes, de 30. Para a identificação de Carla Sueli Moreira, de 36 anos, o IML aguarda dados de seu dentista.