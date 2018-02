Queda e explosão de avião em canavial matam piloto no interior

SOROCABA - Um avião agrícola caiu em um canavial, à margem da Rodovia Marechal Rondon (SP-300), na manhã desta quarta-feira, 7, em Promissão, no interior de São Paulo. Com o impacto no solo, a aeronave de prefixo PT-URM explodiu, causando a morte do piloto Guilherme Torres, de 28 anos.

O acidente aconteceu por volta das 10h30, quando o avião fazia aplicação de defensivos em lavouras de cana-de-açúcar da região. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada, mas já encontrou o avião destroçado.

De acordo com testemunhas, o aparelho bateu a parte traseira em um dos cabos de uma linha de transmissão de energia elétrica que passa no local. O piloto era de Guararapes, cidade da região, e prestava serviços para uma usina instalada em Clementina, também na região.

O corpo de Torres foi levado para perícia no Instituto Médico Legal (IML) de Bauru. Peritos do Centro de Investigação e Investigação de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) da Força Aérea Brasileira (FAB) chegaram ao local à tarde para investigar as causas do acidente.