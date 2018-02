Queda de ultraleve mata duas pessoas no interior de São Paulo

SÃO PAULO - Duas pessoas morreram na manhã deste sábado, 10, após a queda de um avião de pequeno porte no interior de São Paulo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o ultraleve caiu na altura do km 116 da Rodovia Anhanguera por volta das 11h30.

As vítimas são dois homens que ainda não foram identificados. Três viaturas os bombeiros da região e um Helicóptero Águia da Polícia Militar foram atender a ocorrência entre as cidades de Nova Odessa e Sumaré.

A área está isolada para perícia de agentes da Força Área Brasileira. As causas do acidente são investigadas.