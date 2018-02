Queda de ultraleve deixa dois mortos Duas pessoas morreram ontem à tarde na queda de um ultraleve em Boa Esperança, no interior do Paraná. Dois homens que estavam na aeronave morreram no local. O acidente aconteceu por volta das 16h30, no meio de uma plantação de milho. Em seguida, a aeronave pegou fogo. As vítimas morreram carbonizadas. Os corpos foram levados para o Instituto Médico-Legal (IML) de Campo Mourão.