Queda de ultraleve deixa dois mortos

Duas pessoas morreram anteontem em Campo Largo, região metropolitana de Curitiba (PR), ao caírem com um ultraleve Super Coyote, prefixo PU-GIL. Celso Lopes Terra, de 43 anos, e seu sobrinho Reginaldo Terra Ribeiro, de 38, tinham acabado de decolar de um aeroclube quando caíram de bico. Os ocupantes do ultraleve sofreram fraturas múltiplas e morreram no próprio local, sendo retirados das ferragens pelos bombeiros. Peritos estiveram no local para recolher informações que possam ajudar na investigação sobre as causas.