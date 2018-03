Queda de ponte deixa oito feridos no RS A queda de uma ponte para pedestres sustentada por cabos metálicos deixou oito jovens levemente feridos na tarde de ontem em Sinimbu, na região central do Rio Grande do Sul. O grupo saiu de um acampamento em Alto Rio Pequeno para percorrer uma trilha e decidiu fazer a travessia sobre uma ponte em más condições. A estrutura cedeu e os jovens sofreram escoriações provocadas pelo choque com as pedras do rio.