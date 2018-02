Queda de passarela bloqueia Rodovia Padre Manoel da Nóbrega

SÃO PAULO - A Rodovia Padre Manoel da Nóbrega continuava bloqueada em ambos os sentidos às 8h desta sexta-feira, 5, no quilômetro 327, em Itanhaém, litoral sul paulista, em razão da queda de uma passarela atingida por um caminhão basculante que trafegava com a caçamba erguida.

A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) informou que toda a estrutura da passarela caiu. O motorista do caminhão ficou preso nas ferragens e morreu. Quem trafega pela região deve utilizar como desvio as vias marginais. Não havia registro de lentidão no local.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Estradas. A Rodovia dos Bandeirantes tem morosidade em São Paulo, sentido capital, do km 15 ao km 13, na pista expressa. A Via Anhanguera registrava lentidão na região de Campinas, na pista expressa, do km 98 ao km 110, sentido São Paulo.

Na Rodovia Castelo Branco o motorista enfrentava tráfego intenso no trecho Osasco - Barueri, na pista expressa, sentido São Paulo, do km 28 ao km 32, na pista marginal do km 15 ao km 13, na pista marginal, e do km 20 ao km 21, também na pista marginal.

Atualizada às 8h40