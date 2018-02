Queda de parte da marquise do Ibirapuera cancela rolezinho oficial

A queda de parte da marquise do Parque Ibirapuera, na zona sul de São Paulo, cancelou a realização de um rolezinho oficial organizado pela Prefeitura e marcado para este domingo, 6, no local.

Segundo a Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente, parte do beiral da marquise caiu no dia 21 de março. A pasta diz que não houve comprometimento da estrutura nem interdição total do local, mas que decidiu adiar o evento por segurança.

De acordo com a secretaria, o reparo do beiral já foi iniciado e deverá ser finalizado em até 60 dias. A secretaria não soube informar o motivo da queda da estrutura. Não houve feridos.

Ainda não foi definida a nova data para o rolezinho, mas, de acordo com a prefeitura, deverá ocorrer após o término do reparo no beiral.

Projetada pelo arquiteto Oscar Niemeyer, a marquise do Ibirapuera passou por reforma entre 2010 e 2012, ao custo de R$ 13 milhões.