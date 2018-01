Queda de painel fere duas visitantes de exposição no Centro Cultural São Paulo

SÃO PAULO - A queda do painel de uma exposição deixou duas visitantes feridas na noite desta terça-feira, 19, no Centro Cultural São Paulo, no Paraíso, zona sul da capital. As jovens, de 17 e de 18 anos, visitavam a exposição “Não Estou Sozinho - André Penteado” quando a estrutura as atingiu. As causas do acidente estão sendo investigadas.

Segundo a Secretaria Municipal de Cultura, a queda da estrutura ocorreu às 18h16 e o primeiro atendimento foi realizado por um bombeiro do local. As vítimas foram levadas para hospitais particulares com ferimentos ortopédicos. O estado de saúde delas não foi divulgado.

“Dois funcionários da equipe acompanharam cada uma delas durante todo o percurso e atendimento até a chegada dos pais”, informou a pasta, em nota.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A secretaria informou ainda que está dando assistência às vítimas. "A Secretaria Municipal de Cultura e o Centro Cultural São Paulo, assim como a empresa parceira, estiveram à disposição das jovens para garantir que o atendimento fosse prestado de forma adequada, com a maior brevidade possível e seguem acompanhando o estado de saúde de ambas."

A empresa seguradora e a Polícia Civil fizeram perícia para verificar as causas do acidente.