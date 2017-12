Queda de muro durante briga mata criança no interior de São Paulo

SOROCABA - A queda de um muro durante uma briga entre dois homens causou a morte de uma criança de 7 anos e deixou outra ferida, na noite de domingo, 16, em Avaré, no sudoeste paulista. O desentendimento ocorreu durante uma festa familiar, no bairro Jurumirim.

Dois homens que estavam no local discutiram e entraram em luta corporal. Um deles foi jogado contra o muro que desabou, caindo sobre as duas crianças que estavam na calçada. Uma delas, atingida na cabeça pelos escombros, teve traumatismo craniano.

Levada ao hospital da cidade, a criança chegou a receber atendimento, mas não resistiu. A outra, atingida pelos tijolos do muro, teve ferimentos, mas já recebeu alta. De acordo com a Polícia Militar, os dois homens fugiram após terem causado o acidente. Eles já foram identificados e vão responder pelos crimes de homicídio culposo - sem intenção de matar -, e lesões corporais. A criança foi sepultada nesta segunda-feira, 17, no cemitério local.