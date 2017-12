A pista sentido capital-interior da Rodovia Raposo Tavares estava parcialmente bloqueada na altura do quilômetro 10, trecho inicial da rodovia, na região do Butantã, zona oeste de São Paulo por volta das 7 da manhã desta quarta, 28. No local, houve uma queda de motoqueiro. O motorista deve evitar a região. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) não tinha detalhes da situação do trânsito.