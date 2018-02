Queda de monomotor mata dois no Paraná A queda de um monomotor em Campina Grande do Sul, no Paraná, matou duas pessoas no início da noite de ontem. O acidente aconteceu minutos depois da decolagem no Aeroporto do Bacacheri para um voo de instrução. O avião pertencia ao Aeroclube do Paraná. Uma das vítimas é o instrutor e piloto de acrobacias Juliano Wolski Hecker, de 33 anos. O nome da outra pessoa não foi divulgado. As causas do acidente serão investigadas pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).