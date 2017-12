Queda de laje fere dois na zona oeste de São Paulo

Ao menos duas pessoas ficaram feridas no início da tarde desta quarta-feira, 14, após a queda de uma laje na Rua Pedro Soares, no Butantã, zona oeste de São Paulo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 12 horas.

Uma das vítimas ficou gravemente ferida e foi levada pelo helicóptero Águia, da Polícia Militar, ao Hospital das Clínicas. O outro ferido sofreu lesões leves e foi encaminhado para o pronto-socorro de M'Boi Mirim. As causas da queda da laje são desconhecidas.