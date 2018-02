Queda de helicóptero mata instrutor e aluno Instrutor e aluno de uma escola de aviação morreram após o helicóptero em que estavam cair na Serra da Grota Funda, no Rio. Silvestre Travassos Neto, de 34 anos, e Felipe Barreto, de 18, faziam aula prática quando, às 8h40, o helicóptero caiu na mata dentro de um sítio particular. As vítimas morreram na hora. As causas são investigadas.