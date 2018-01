Queda de helicóptero deixa quatro feridos em São Caetano

SÃO CAETANO DO SUL - Quatro pessoas ficaram feridas na queda de um helicóptero em uma das praças da Avenida Goiás, a principal de São Caetano do Sul, no ABC paulista, no fim da manhã desta sexta-feira, 4. Uma das vítimas se feriu no solo.

O helicóptero da marca Bell, prefixo PTHTU, caiu por volta das 12h40 na Praça da Bíblia. Peças da aeronave se desprenderam e se espalharam pela praça. A cauda do helicóptero atingiu um poste de iluminação.

Dos quatro feridos, que ainda não foram identificados, o mais grave teve a perna quebrada. Eles foram levados para o Hospital de Emergências Albert Sabin.

"Se tivesse caído no meio da avenida, passando carro, com certeza seria mais grave", disse o tenente coronel Roberto Alboredo Sobrinho, comandante do 8º Grupamento do Corpo de Bombeiros. Segundo o coronel, um bombeiro, identificado como cabo Luís, estava de folga no bairro e fez o primeiro atendimento às vítimas.