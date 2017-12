Queda de fio elétrico atinge carro e mata um na zona leste de SP

Atualizado às 15h SÃO PAULO - Um pessoa morreu e outra ficou ferida após um fio de alta tensão cair sobre um carro na Rua Vilela, no Tatuapé, na zona leste de São Paulo, na tarde desta quinta-feira, 17. Um casal ocupava o veículo, que pegou fogo depois da colisão. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu por volta das 15h50 e quatro viaturas foram enviados ao local.

Ainda segundo os bombeiros, o homem morreu carbonizado e a sua esposa foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada ao Hospital do Tatuapé. A mulher está na unidade de terapia intensiva (UTI) em estado grave. O caso foi encaminhado ao 30º Distrito Policial (Tatuapé), que investigará as causas do acidente.

A AES Eletropaulo, responsável pela distribuição de energia na capital paulista, lamentou o ocorrido e disse que está apurando o caso.

Zona oeste. Trechos de fiação elétrica também caíram na tarde desta sexta-feira, 18, na Avenida Nícolas Boer, no sentido Marginal do Tietê, na zona oeste da cidade, próximo à Praça José Vieira de Carvalho Mesquita. A queda interditou três faixas. A recomendação da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) é que os motoristas evitem circular pela região ou utilizem transporte coletivo. Agentes da CET estão nas vias de acesso à avenida para orientar o tráfego.

Paraisópolis. Na zona sul, um incêndio atingiu a Favela de Paraisópolis na madrugada desta sexta-feira, 18, e causou a morte de uma idosa de 67 anos. Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo se iniciou por volta da 0h55 e foi controlado às 6h; 17 viaturas foram enviados ao local. As causas do incidente ainda não são conhecidas.