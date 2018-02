Queda de energia para por 1 hora metrô carioca Uma queda de energia provocou a paralisação das duas linhas do metrô do Rio durante uma hora, a partir das 15h10. Guiados por funcionários, passageiros tiveram de andar pelos túneis, no escuro. Todas as estações foram fechadas para embarque até a retomada da eletricidade. A empresa informou que usuários foram ressarcidos e apura a causa do problema.