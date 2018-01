Queda de energia deixa 420 mil moradores sem água em SP

Cerca de 420 mil moradores da capital e da Grande São Paulo estão sem água desde as 3 horas desta segunda-feira, 9, depois de uma queda de energia no Sistema Arpoador, localizado nas proximidades da Rodovia Raposo Tavares.

De acordo com a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), o abastecimento de água está interrompido nos bairros Jardim Arpoador, João XXIII, Jardim Amaralina e Jardim Boa Vista, na zona oeste da capital; no setor Granja Viana, no município de Cotia; e na cidade de Taboão da Serra.

Ainda segundo a Sabesp, a concessionária do fornecimento de energia elétrica já foi acionada e o abastecimento de água deve ser totalmente restabelecido até a madrugada de terça-feira, 10.

Por isso, a empresa pede a colaboração da população na economia e uso racional da água armazenada nos reservatórios domiciliares e lembra que o telefone da Central de Atendimento da empresa para situações emergenciais é 195, que funciona durante 24 horas. A ligação é gratuita.