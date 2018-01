Queda de energia afeta serviços públicos em São Paulo

Uma queda de energia no datacenter da Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo (Prodesp), situado em Taboão da Serra, na Grande São Paulo, afetou o funcionamento de sistemas de órgãos públicos conectados via internet na tarde desta sexta-feira, 6. O problema foi constatado por volta das 14h45. Para reparar a rede, os equipamentos foram mantidos desligados das 15h30 às 17h25. A previsão da Prodesp era que a situação começasse a ser normalizada a partir das 18 horas. A pane retirou sites do ar e prejudicou o funcionamento de sistemas do governo, como o do Poupatempo, do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), do Tribunal de Justiça e do registro de boletins de ocorrência nas delegacias. Até o momento, a Prodesp não identificou o motivo da queda de energia. A companhia ressaltou que a causa é interna e não tem relação com o fornecimento da Eletropaulo. Em julho do ano passado, um problema na rede de transmissão de dados da Telefônica tirou do ar 50% da rede de comunicação do governo.