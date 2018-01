Queda de elevador deixa 11 feridos

Um elevador com 11 adolescentes despencou do quarto andar até o segundo subsolo do edifício residencial Ravenna, no centro de Ribeirão Preto, na manhã de ontem. Os jovens foram socorridos, com ferimentos leves, mas passariam por exames mais detalhados. As causas do incidente serão investigadas pela Polícia Civil. Uma das hipóteses levantadas é que havia superlotação no elevador, que teria capacidade para oito pessoas. A perícia técnica esteve no local para avaliar as condições de segurança do elevador. As informações são de que os elevadores não apresentavam problemas e tinham manutenções constantes. Outros estudantes estavam no outro elevador do edifício e ouviram a queda. A rua teve de ser interditada para que ambulâncias do município e dos bombeiros e a Polícia Militar trabalhassem no resgate.