Queda de carga causa interdição na Rodovia Presidente Dutra

SÃO PAULO - Uma colisão lateral entre dois caminhões causa interdição na Rodovia Presidente Dutra desde as 5h20 desta quarta-feira, 6, segundo a concessionária Nova Dutra.

Com a batida, na altura do quilômetro 219, houve queda de carga na pista expressa, que está interditada na altura do quilômetro 211, no sentido São Paulo, para limpeza do local. Há 15 quilômetros de congestionamento. Ninguém ficou ferido.