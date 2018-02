Queda de camarote fere 35 no Anhembi

O desabamento de um camarote durante o show da cantora Ivete Sangalo no Anhembi, zona norte de São Paulo, deixou 35 pessoas feridas na noite de ontem. Segundo o Corpo de Bombeiros, que enviou sete viaturas ao local, cinco pessoas foram levadas ao Pronto-Socorro Municipal de Santana, também na zona norte. As demais foram atendidas no ambulatório do evento por brigadistas da empresa que organiza o show e por viaturas do Samu. Nenhuma tinha ferimentos graves.

De acordo com fãs, a estrutura cedeu logo na terceira música, Eva, por volta das 20h20. As amigas Juliana Gonçalves, de 20 anos, e Bruna Alexandre, de 24, estavam no camarote quando ele caiu.

"Foi tudo muito rápido e assustador. Caiu só a parte em que a gente estava e logo as pessoas começaram a correr e nos puxaram de lá", disse Juliana. Ela ficou ferida na coxa e Bruna fraturou o pé.

As garotas disseram que o camarote balançava muito desde o início do show do Exaltasamba, às 15h. Segundo elas, a estrutura, de 1,80 metro de altura, teria sido até reforçada durante a tarde.

No momento do acidente, havia cerca de três mil pessoas no setor. A estrutura teria sido totalmente esvaziada em 15 minutos por seguranças do evento, relatou um fã, que não quis se identificar.

A assessoria da Secretaria Municipal de Saúde informou que foram oito vítimas encaminhadas para o PS de Santana. Às 23h, todas estavam conscientes e com quadro estável e passavam por exame de raio X - havia possibilidade de fraturas. Outra vítima teria sido encaminhada para a Santa Casa, o que não foi confirmado.

O show realizado na Arena Anhembi era parte do festival Todo Mundo Vai. A empresa responsável pela produção do evento afirma que o espaço foi vistoriado e que tem os alvarás necessários.