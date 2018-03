Queda de bimotor mata seis em Goiânia Seis pessoas morreram ontem à tarde na queda de um avião bimotor na cidade de Senador Canedo, na região metropolitana de Goiânia. Segundo o Corpo de Bombeiros, a aeronave se chocou em um morro na divisa de Santo Antônio com Goiânia. O bimotor havia partido do Aeroporto Santa Genoveva com destino ao Tocantins. Ainda de acordo com os bombeiros, chovia bastante no momento do acidente e moradores da cidade contaram terem visto o avião voando baixo.