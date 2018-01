Queda de bimotor mata 10 no Pará

O piloto e nove passageiros de um avião bimotor modelo Carajá, de prefixo PT-VAQ, morreram na noite de terça-feira, quando a aeronave, que ia de Belém para Monte Dourado, distrito de Almeirim, no oeste do Pará, caiu. O acidente ocorreu durante as manobras de pouso, a 4 quilômetros da pista do aeroporto.

O Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa) abriu investigação para apurar as causas do acidente. A informação de moradores da região é de que o avião teria explodido e incendiado ao bater no solo.

Os passageiros eram operários que trabalhavam na construção da usina hidrelétrica de Santo Antônio do Jari, em Monte Dourado. A empresa de engenharia Cesbe, responsável pela obra, informou que está prestando toda a assistência aos familiares das vítimas. A Cespe disse que os funcionários usavam a empresa de táxi aéreo Fretax, na rota Belém-Monte Dourado, desde outubro de 2011.

DNA. De acordo com alguns moradores de Monte Dourado que estiveram no local onde o avião caiu - uma área de plantio de eucalipto pertencente à empresa Jari Celulose -, a cena era chocante. Havia algumas partes do avião ainda fumegantes espalhadas pelo local. Os corpos terminaram carbonizados.

Os cadáveres seguiriam ainda na noite de ontem para Belém, para serem identificados por meio de exame de DNA no Instituto Médico Legal do Centro de Perícias Renato Chaves. Dois peritos criminais e quatro auxiliares de remoção, que estiveram no local do acidente, ajudaram no resgate.

Em nota, a Fretax Aéreo, responsável pelo avião, informou que a aeronave estava em dia com as revisões mecânica e elétrica. O piloto tinha habilitação e exame médico regularizados.