Queda de bimotor mata 10 no Pará Aeronave ia de Belém a Almeirim e caiu a 4 km da pista de pouso; passageiros trabalhavam em construção de usina hidrelétrica O piloto e nove passageiros de um avião bimotor modelo Carajá, de prefixo PT-VAQ, morreram na noite de terça-feira, quando a aeronave, que ia de Belém para Monte Dourado, distrito de Almeirim, no oeste do Pará, caiu. O acidente ocorreu durante as manobras de pouso, a 4 quilômetros da pista do aeroporto.