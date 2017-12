Queda de barreira provoca interdição na Rodovia dos Tamoios

CARAGUATATUBA - A queda de uma barreira quilômetro 69 da Rodovia dos Tamoios (SP-99), principal ligação do Vale do Paraíba com o litoral norte, interditou uma faixa da pista no sentido planalto na manhã desta sexta-feira, 13. Segundo funcionários do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), o deslizamento de terra e galhos de árvore ocorreu por volta das 11h, por causa das chuvas.

Em função do problema, que ocorreu no trecho de serra, turistas que desciam para o litoral norte tiveram que ter dose extra de paciência, após já terem enfrentado toda a extensão da rodovia em obras. No trecho há apenas uma pista para subida e outra para descida.

Uma retroescavadeira foi utilizada para a limpeza da pista, o que gerou trânsito lento no sentido Caraguatatuba. Outros pequenos pontos de deslizamentos foram registrados nesta quinta-feira, 12, mas sem causar transtornos aos motoristas. A limpeza total da pista interditada estava prevista para ser concluída no final da tarde da quinta-feira.

Interdição. A rodovia será interditada na madrugada deste sábado, 14, para domingo, 15, da meia-noite às 5h, para o lançamento das cinco últimas vigas da ponte sobre o Rio Paraíba do Sul, localizada no quilômetro 28.

Segundo a Dersa, esta será a última intervenção desse porte na rodovia, que possui 99% das obras executadas e será concluída no próximo dia 15. As vigas pesam 80 toneladas cada e para os lançamentos serão utilizados quatro guindastes.

Ainda segundo a Dersa, a rodovia também está sujeita a fechamentos parciais nos dois sentidos, das 7h às 22h.