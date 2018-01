Queda de barreira complica motorista na Régis Bittencourt

Uma queda de barreira, ocorrida às 13 horas de terça-feira, 9, complica a vida do motorista que trafega pela Rodovia Régis Bittencourt nesta madrugada de quarta-feira, 10, na região de Barra do Turvo (SP), próximo da divisa com o estado do Paraná.

Às 3h15 havia 20 quilômetros de congestionamento no sentido SP-PR e outros nove quilômetros no sentido PR-SP em razão do bloqueio total da pista sul (sentido SP-PR) no quilômetro 552, onde um deslizamento de terra obstruiu toda a via.

Como no local do deslizamento não há uma infraestrutura de malha viária capaz de permitir um desvio no tráfego, a pista sentido PR-SP vem sendo utilizada em mão dupla entre os quilômetros 544 e 556. A limpeza da pista deve começar nesta manhã de quarta-feira.

Acidente

Por volta das 21h30, o motorista de um caminhão-tanque morreu ao perder o controle do veículo, que tombou na pista sentido SP-PR na altura do quilômetro 315, em Juquitiba, região metropolitana de São Paulo.

Parte da carga de produto químico vazou e uma faixa de rolamento continuava bloqueada neste meio de madrugada. Há morosidade no tráfego apenas por aproximação.