Queda de barreira causa interdição na rodovia Mogi-Bertioga

A Rodovia Mogi-Bertioga (SP-098) está interditada desde a noite da última quarta-feira, 21, após queda de barreira no sentido norte. A interdição ocorre entre os quilômetros 63 e 98.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

De acordo com informações do Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo (DER-SP), apesar da queda ter ocorrido em apenas um dos sentidos, a Polícia Rodoviária realizou a interdição total da rodovia por razões de segurança. A forte chuva no local e a escuridão dificultaram a avaliação feita pelo órgão, que espera o amanhecer para verificar se há risco de mais deslizamentos.

SP 098 Mogi-Bertioga: Segue totalmente interditada por medida de segurança, devido queda de pedras no km 88 (trecho de serra). O bloqueio é feito no km 69 sentido Bertioga e km 98 sentido Mogi. As rotas alternativas são: Tamoios e Oswaldo Cruz ou sistema Anchieta / Imigrantes. pic.twitter.com/ydaaatExAt — DER-SP (@_dersp) 22 de março de 2018

Quem tenta acessar a rodovia pela Rio-Santos, já se depara com uma interdição no braço de acesso do km 214. Os motoristas que vêm pela SP-088 recebem instruções por paineis eletrônicos já no km 63.

+++ Quedas de barreiras bloqueiam os dois sentidos da Mogi-Bertioga

Para os usuários da rodovia, O DER recomenda o Sistema Anchieta-Imigrantes, Tamoios ou Oswaldo Cruz.

Em fevereiro, a Mogi-Bertioga ficou interditada por nove dias após a queda de grandes blocos de pedra no KM 82, provocada por fortes chuvas na região. Ainda não há previsão para que a via seja liberada.