Queda de barreira bloqueia parte da pista da Régis Bittencourt

SÃO PAULO - Uma das duas faixas da Rodovia Régis Bittencourt está bloqueada no sentido São Paulo, em razão da queda de uma barreira de terra na madrugada desta terça-feira, 6. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o problema causado pela chuva aconteceu no quilômetro 287, no município de Itapecerica da Serra, na Grande São Pailo.

O bloqueio parcial provoca um trecho de trânsito lento na Régis, na chegada a São Paulo. Também foram registrados acidentes leves motivados pela chuva e pista molhada, desde o início do dia, em várias das rodovias da região metropolitana.

A terça-feira começa com filas de veículos maiores do que o normal nos principais acessos à capital paulista e no perímetro urbano. Há pontos de alagamento, mas nenhum local está totalmente bloqueado, conforme o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). No transporte público, até o momento, não há registros de problemas no Metrô, na Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) ou nos ônibus da capital paulista.