Queda de barreira bloqueia a Anchieta durante 10 horas

O motorista que viaja do litoral sul paulista em direção a São Paulo encontra dificuldade na manhã desta sexta-feira, 23. A pista norte da Rodovia Anchieta esteve interditada na altura do quilômetro 44 desde as 21 horas de quinta-feira, 22, até as 8h25 de sexta, por causa de queda de barreira na altura da serra. No outro sentido, a estrada apresenta lentidão entre os quilômetros 54 e 65, em razão de alagamento no trecho urbano de Santos.

A chuva na Baixada Santista também chegou a bloquear o fluxo nos dois sentidos da Rodovia Imigrantes, entre 4h30 e 7h30 desta sexta-feira, mas a via foi liberada. O motorista que se dirige à capital encontra lentidão entre os quilômetros 70 e 65.

O trecho da Baixada Santista também apresentou problemas em ambos os sentidos da Rodovia Padre Manoel da Nóbrega, na altura do quilômetro 286. Os pontos de alagamento duraram das 5h30 até as 7h30 desta sexta-feira.