Queda de árvore por causa da chuva mata uma pessoa em SP

Um homem de 74 anos morreu após o carro em que estava ser atingido por uma árvore que caiu durante a chuva desta quarta-feira na capital paulista. A árvore, localizada na alça de acesso da Ponte da Vila Maria para a Marginal do Tietê, sentido Rodovia Ayrton Senna, atingiu quatro carros. Ainda não há informações sobre a identidade da vítima, que chegou a ser levada para o pronto-socorro Vila Maria. Outras 20 árvores caíram na cidade.

Há 43 dias consecutivos que São Paulo vem enfrentando transtornos com as fortes chuvas. Nesta quarta-feira, toda a cidade foi posta em estado de atenção pelo Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), da Prefeitura às 17h04 e permaneceu nesta situação até às 20h45.

Rua alagada pelo córrego Lageado, no Itaim Paulista, zona leste. Foto: Clayton de Souza/AE

No início da noite, o CGE colocou as regiões da Penha e da Casa Verde em estado de alerta após o transbordamento dos córregos Tiquatira e Mandaqui, respectivamente. Por volta das 19h35, foi a vez de Aricanduva e Itaquera, ambas na zona leste, serem incluídas no alerta, devido ao transbordamento do Rio Aricanduva. Na zona norte, a Marginal do Tietê também entrou em alerta, às 19h40, na altura da Ponte Presidente Dutra e Limão, onde o rio transbordou.

Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), por volta das 19h30, a cidade registrava 37 pontos de alagamento, sendo pelo menos 19 intransitáveis. Às 19h50, São Paulo acumulava um total de 119 quilômetros de vias congestionadas.

TRENS E METRÔ

O temporal também interrompeu a circulação de trens da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) nas Linhas 11-Coral e 12-Safira entre as estações Brás e Tatuapé. Os problemas tiveram início por volta das 18 horas.

Segundo a CPTM, os usuários dessas linhas são atendidos pelo Metrô, depois de fazerem a integração na estação Tatuapé (Linha 3-Vermelha) para prosseguir viagem destino a Guaianazes e Calmon Viana. Os passageiros que estão nas estações Luz e Barra-Funda deve pegar o Metrô até Tatuapé, onde ocorre a operação Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência (PAESE) para as linhas 11 e 12.

A Linha 10-Turquesa tem diversos pontos de alagamento entre as estações da Luz e Santo André. A operação dessa linha está restrita ao trecho Santo André-Rio Grande da Serra. Na Linha 11-Coral (Guaianazes-Estudantes) a circulação está normalizada apenas entre as estações Poá e Antonio Gianetti.

O trens do Metrô também operavam em velocidade reduzida, devido às chuvas e ao excesso de passageiros nas estações, mas, segundo o órgão, nenhuma linha ou estação chegou a ser fechada.