Queda de árvore para circulação de trens A circulação de trens da Linha Rubi da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) ficou interrompida na manhã de ontem entre as Estações Francisco Morato e Franco da Rocha e só começou a ser normalizada às 7h20. De acordo com a assessoria de imprensa da companhia, por volta das 10 horas os trens já realizavam o trajeto. A queda de uma árvore sobre fios de eletricidade na noite de anteontem mobilizou as equipes de manutenção. Ônibus gratuitos fizeram a ligação entre as duas estações.