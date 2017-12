Um homem de 53 anos morreu na tarde de ontem ao ser atingido por uma árvore que caiu em cima de seu carro, durante a forte chuva que atingiu São Carlos, no interior de São Paulo. Segundo os bombeiros, Raud Augusto Pinto Junior estava dentro do veículo estacionado na Rua 13 de Maio, no centro da cidade, quando o carro foi atingido. Os ventos derrubaram pelo menos 30 árvores e dez carros foram atingidos.