Queda de árvore interrompe circulação de trens em SP

SÃO PAULO - A queda de uma árvore interrompia a circulação de trens na manhã desta segunda-feira, 29, na Linha 10-Turquesa da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). O trecho entre as Estações São Caetano e Rio Grande da Serra estava completamente bloqueado. Somente o trecho de São Caetano até o Brás continuava operando. A linha transporta cerca de 360 mil usuários por dia, em média.

Os passageiros tinham à disposição ônibus do sistema Paese (Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência), da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU), que, no entanto, não conseguiam dar conta da grande demanda matinal do sistema sobre trilhos.

Segundo a CPTM, a árvore caiu, em decorrência da chuva, na região da Estação Utinga, afetando trilhos e o sistema elétrico do ramal. Com isso, nove estações da Linha 10 estavam sem funcionar desde a abertura da rede, por volta das 4h40, até pelo menos as 8h20.