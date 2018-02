Queda de árvore interdita rua no Glicério

SÃO PAULO - A queda de uma árvore de grande porte interdita totalmente a Rua Junqueira Freire no cruzamento com a Rua Barão de Iguape e complica o trânsito na região do Glicério, centro de São Paulo, na manhã desta terça-feira, 23. Há lentidão por aproximação no local e a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) montou um desvio pela Rua Lavapés.

De acordo com a CET, a queda ocorreu por volta das 4h20 e nenhum veículo ou pedestre foi atingido. Funcionários da Subprefeitura da Sé e da concessionária AES Eletropaulo trabalham para remover a árvore da pista.

Às 8h18 a cidade tinha 98 quilômetros de lentidão, acima da média para o dia e para o horário.