Queda de árvore interdida rua no centro de SP

As duas pistas, sentido único - Praça da Sé - da rua Maria Paula, no Centro de São Paulo, estão totalmente bloqueadas desde a 1h30 desta quarta-feira, 3, na altura do nº 136 em razão da queda de uma árvore de grande porte que estava na calçada da via da esquerda.

Um Fiat Pálio preto que estava na pista da esquerda não conseguiu frear e acabou atingindo de frente a árvore. A passageira, segundo testemunhas, sofreu ferimentos leves. Na pista da direita, um Corsa Sedan prata teve o capô do motor e o para-brisa atingidos pela copa da árvore, mas ninguém ficou ferido. A rede de trólebus da pista da esquerda também foi danificada.

Em razão do horário, às 2h40 desta madrugada de quarta-feira, 3, mesmo com o bloqueio total da pista, o motorista não encontrava lentidão no trânsito. Um desvio é feito à direita junto à Câmara Municipal.