Queda de árvore durante chuva mata um e fere dois em Osasco

SÃO PAULO - Um homem de 22 anos morreu na segunda-feira, 16, quando uma árvore atingiu o carro em que ele se encontrava no Jardim Umuarama, em Osasco, na Grande São Paulo. A queda ocorreu durante chuva forte que atingiu a Região Metropolitana no início da noite de segunda.

Havia cinco pessoas dentro do veículo, de acordo com o Corpo de Bombeiros da cidade. O jovem que morreu estava no banco do passageiro com o sobrinho de oito anos no colo. O pai da criança era o motorista e, no banco de trás, estavam duas mulheres.

A árvore caiu no momento em que o carro fazia uma manobra próximos a uma praça. Os bancos da frente foram esmagados. O passageiro morreu e o motorista e a criança ficaram presos nas ferragens. Socorridos pelos bombeiros, eles foram encaminhados ao hospital e, em seguida, liberados. As mulheres escaparam sem ferimentos.

Balanço. O último balanço da Operação Chuvas de Verão da prefeitura de São Paulo, divulgado no início de fevereiro, apontou que 1,7 mil árvores haviam caído na cidade desde o dia 11 de novembro. Do total, 62% estavam saudáveis. O equivalente a 738 árvores, ou 43%, caíram em apenas quatro dias (29 e 30 de dezembro de 2014 e 12 e 14 de janeiro de 2015).